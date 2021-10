Chị bún bò sau mấy tháng xa cách, ai gặp cũng hét toáng vào mặt!

Vậy là Sài Gòn đã nới lỏng được hơn 10 ngày rồi, các hàng quán từ lớn tới nhỏ cũng đã rục rịch quay trở lại gần hết, người dân ra đường đi làm, vui chơi ngày một đông hơn sau 4 tháng ở nhà.

Với nhiều người sau đợt giãn cách vừa rồi, nhớ nhung nhất chắc chắn là các cô chú bán đồ ăn. Đôi khi chỉ là xe đẩy góc đường thôi nhưng lại là hương vị đặc sắc không thể nào quên.

Mới đây, một cô gái đã đăng clip nói đúng tâm trạng của bao người sau khi gặp lại quán xá ưa thích sau đợt giãn cách.