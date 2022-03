Chị bán yến hơn 6 năm kinh nghiệm mách chị em cách chọn mua "món ăn nhà giàu" thế nào cho đúng

Và không phải tự nhiên yến Khánh Hoà, Phú Yên lại cao giá hơn yến miền Nam và đặc biệt yến nhập khẩu như Malaysia… Bởi mỗi vùng miền sẽ cho chất lượng yến khác nhau do nguồn dinh dưỡng, môi trường khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng của yến.

Chị Linh đánh giá nhu cầu mua yến từ khách quen 5 - 6 năm vẫn đều nhưng đợt này thì đúng là do dịch bệnh, tâm lý muốn ăn yến để tăng sức đề kháng để phòng bệnh hoặc nếu có bị thì cũng có sức chống trọi nên lượng đặt hàng tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, cách khai thác cũng ảnh hưởng lớn đến vi chất cũng như trọng lượng yến. Vậy nên nhiều khi người dùng phải lưu tâm đến chất lượng thay vì giá cả.

Ví dụ, yến nhà mình khi già tổ ngâm nở 1 lạng khô cũng ra được 450 gram tươi. Khi chưng nở gấp 2 lần so với yến non tổ. Khi ăn mùi vị đậm đà đặc chưng của yến mặc dù chưng cùng các loại quả, hạt. Còn yến tổ non khi ngâm nở ít, ăn nhạt vị. Chưa kể là các loại yến tinh chế có tẩm đường, tuyết yến, tinh bột… để tăng trọng lượng yến. Rẻ mà lại là đắt", chị Linh chia sẻ thêm.

Lưu ý khi mua yến để không "rẻ hóa đắt" còn rước bệnh vào người



Trước khi xuống tiền mua, người tiêu dùng phải thật thận trọng để không mua phải yến độn, yến giả. Điều đầu tiên cần chú ý chính là màu sắc của yến. Yến thật có màu trắng, vàng da cam, màu đỏ hoặc đỏ da cam. Còn yến giả thường có màu trắng, được làm bằng chất rau câu hoặc keo agenat trộn lẫn bột sắn.

Thứ hai là mùi. Yến thật thường có mùi tanh tự nhiên, các tai yến còn nguyên vẹn, không bị độn các lớp yến vụn ở bên trong, không dùng chất tẩy trắng và có màu sắc tự nhiên. Còn yến giả có mùi của chất phụ gia, hơi hăng hắc hoặc mùi khét.

Ngoài ra, kết cấu của tổ yến khi ngâm nước cũng dễ dàng phát hiện được. Khi đem tổ yến giả ngâm nước sẽ nở và nhão ra rất nhanh do được cấu tạo từ tinh bột. Ngay cả những tổ yến được làm giả tinh vi cũng bị tan ra nhiều khi đun sôi khoảng 5 phút. Trong khi yến thật được đun sôi cách thủy trong thời gian 10-20 phút sẽ không tan và nhão, những sợi yến nguyên vẹn.

Cuối cùng là khi soi dưới ánh sáng mặt trời, bạn sẽ thấy yến thật trong mờ và cho ánh sáng xuyên qua trong khi tổ yến giả có dạng đục và phản chiếu ánh sáng.

Theo Nhịp Sống Việt