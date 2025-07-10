Chỉ bán lá cây cho khách nước ngoài, doanh nghiệp ‘ôm’ về 392 tỷ đồng

Nước ta có những vùng trồng sắn, khoai lang, chuối, chanh... với quy mô hàng hóa lớn, nhưng chủ yếu để lấy củ, quả. Phần lớn thân, lá sau thu hoạch được nông dân tận dụng làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi.

Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng nguồn lá cây dồi dào này để xuất khẩu, thu về vài trăm tỷ đồng.