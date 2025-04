Chi 150.000 USD 'chạy tội', 2 ông chủ sản xuất sữa giả bị khởi tố

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Cụ thể, Nguyễn Văn Quân bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Phạm Gia Khải bị khởi tố về tội môi giới hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 365, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa bột giả).