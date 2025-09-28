Chỉ 15 ngày 'ôm' về 650 triệu USD, xuất khẩu rau quả làm được điều khó tin

Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt gần 650 triệu USD, tăng mạnh 41,3% so với mức 460 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, với con số gần 650 triệu USD, xuất khẩu rau quả bất ngờ vươn lên vị trí số 1, vượt qua cả thế mạnh xuất khẩu thủy sản (gần 431 triệu USD), gỗ và sản phẩm gỗ (gần 607 triệu USD) - mặt hàng vốn dẫn đầu về kim ngạch suốt nhiều năm qua.

Tổng hợp từ số liệu Hải quan, ngành rau quả đã ghi nhận một cột mốc lịch sử khi kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 ước đạt gần 1,3 tỷ USD - mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 36% so với tháng 8 và tăng 41% so với tháng cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả ước đạt hơn 6,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.