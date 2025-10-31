Chi 1,8 triệu đồng xem bói online, vợ tin chồng ngoại tình và màn 'kêu oan' khẩn

Đài Phát thanh Truyền hình An Huy (Trung Quốc) đưa tin gần đây, người phụ nữ sống tại thành phố Vu Hồ đã tố cáo chồng ngoại tình chỉ dựa trên kết quả xem bói online. Thông tin cá nhân của hai vợ chồng không được tiết lộ.

Một cảnh sát địa phương họ Triệu cho biết, người phụ nữ đã trả 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) để xem bói từ một người tự xưng là thầy bói. Người “thầy bói” này khẳng định chồng cô qua lại với gái mại dâm và lưu trú tại khách sạn với người phụ nữ khác. “Thầy bói” còn nói người chồng có liên quan đến môi giới mại dâm, thông tin từ SCMP.