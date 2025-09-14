Cheo leo trên cây hái quả đặc sản, nông dân Hà Tĩnh bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

Mùa trám đen ở Hà Tĩnh bắt đầu từ giữa tháng 8 và kéo dài đến cuối tháng 10. Đây là thời điểm người dân các xã miền núi như Hương Sơn, Kim Hoa, Sơn Giang, Sơn Tiến... bước vào vụ thu hoạch, nhộn nhịp từ vườn đồi đến chợ quê. Trám đen được xem là loại quả đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cao và gắn bó với đời sống của người dân vùng cao từ bao đời nay.

Cùng với người trồng trám, những năm gần đây, nghề hái trám thuê cũng dần hình thành và phát triển. Đây được đánh giá là nghề có thu nhập tương đối cao, song công việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do đặc thù cây trám cao từ 10-35m, thân trơn, cành giòn, dễ gãy.

Người hái trám thuê trèo lên cây cao để hái quả. Ảnh: Sỹ Thông

Cây trám thường cao từ 10-35 mét, buộc người hái phải leo trèo ở độ cao lớn. Họ dùng liềm buộc vào đầu sào để cắt từng chùm quả cho rơi xuống đất. Chỉ cần sơ ý, người hái có thể gặp tai nạn nghiêm trọng.