Chéo cá - món chấm từ cá rất thơm ngon của đồng bào Thái

Để làm được món chéo cá ngon, thì việc lựa chọn cá và cách chế biến là rất quan trọng. Nguyên liệu làm món chéo cá gồm cá chép, cá rô hoặc cá trắm to nhưng ngon nhất là làm từ cá chép to, làm từ cá to sẽ có nhiều thịt, cùng với gia vị như tỏi, ớt, muối, mì chính, rau mùi, rau mùi tàu rửa sạch. Bà con thường bắt cá ở sông, hồ hoặc cá nuôi ở ao hồ, lồng bè.

Cá to sau khi mổ moi hết phần ruột ra ngoài đem rửa sạch để vào chậu, rắc muối trắng lên toàn thân con cá, rồi lấy nẹp tre kẹp lại đem ra nướng trên than củi. Để làm được món chéo cá ngon thì khi nướng cá không để lửa to, không để cá quá khô.