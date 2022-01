Chênh giá quá lớn với thế giới, vàng lậu nhiều lô lớn tuồn về Việt Nam

Điều tra bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đã móc nối với người Campuchia (chưa rõ lai lịch) mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn, sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để mang tiền đến đổi vàng rồi đem về TP.HCM tiêu thụ.

Riêng toàn bộ số tang vật vàng công an thu giữ trên là của đối tượng Hiếu (chủ tiệm vàng Kim Long có địa chỉ ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) đang trên đường mang giao cho đối tượng Ngọc (là chủ tiệm vàng Tuấn Ngọc thuộc thị trấn Hóc Môn, TP.HCM, đồng thời là mẹ vợ của Hiếu) thì bị phát hiện bắt giữ.

Đây là vụ buôn lậu vàng với số lượng lớn mới nhất mà lực lượng công an phát hiện thời gian gần đây. Trước đó, ngày 10/1, Công an tỉnh An Giang cũng bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) và Trang Kiến Cường (46 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) đang có hành vi mua bán vàng nghi là vàng nhập lậu.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.

Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP.Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến nghi phạm Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.