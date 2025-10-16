Chen Zhi: Từ doanh nhân quyền lực đến trùm lừa đảo quốc tế tại Campuchia bị Mỹ tịch thu 15 tỷ USD

Doanh nhân quyền lực gốc Hoa, quốc tịch Campuchia

Tại Campuchia, Chen Zhi, còn gọi là Vincent, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong giới kinh doanh tư nhân. Sinh năm 1987 tại Trung Quốc nhưng ông đã từ bỏ quốc tịch và nhập tịch Campuchia năm 2014. Ông cũng được phong danh hiệu “Neak Oknha” - danh hiệu cao quý nhất mà chính phủ trao tặng cho những người có đóng góp lớn cho quốc gia.

Là một tỷ phú doanh nhân song Chen Zhi khá kín tiếng và ít thông tin được công khai trên mạng xã hội. Ảnh: princegroupchenzhi

Là Chủ tịch Prince Holding Group, Chen Zhi xây dựng một đế chế đa ngành bao gồm bất động sản, tài chính, công nghệ, du lịch, hàng không, giáo dục và truyền thông. Tập đoàn này là chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn như Ream City - khu đô thị ven biển trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville, cùng hàng chục dự án cao ốc, khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại trên khắp Campuchia.

Song song với hoạt động kinh doanh, ông thành lập Prince Charitable Foundation, tổ chức được truyền thông Campuchia ca ngợi vì các đóng góp nhân đạo. Từ tài trợ 3 triệu USD cho quỹ vaccine COVID-19, trao học bổng và lập trung tâm đào tạo nghề cho sinh viên, đến hỗ trợ nạn nhân thiên tai, hình ảnh Chen Zhi hiện lên như một nhà hảo tâm kiểu mẫu.