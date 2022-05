Chém 3 người nguy kịch sau va chạm giao thông

Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hồng Thuận, Trần Duy Phong và Nguyễn Hải Triều (cùng quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 29/4, Công an phường 6 (TP Đà Lạt) nhận được tin báo về vụ rượt đuổi, chém nhau nguy kịch trên đường Nguyễn An Ninh. Tới hiện trường, công an phát hiện một xe máy đã bị đập vỡ nát phần đầu. Cách đó không xa, một nhóm người đang rượt đuổi, la hét.