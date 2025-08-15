Chelsea dùng tiền thưởng Club World Cup ủng hộ gia đình Diogo Jota

Tháng trước, Chelsea đánh bại PSG 3-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup tại New Jersey (Mỹ), giành tổng cộng 84,4 triệu bảng tiền thưởng. Một phần tiền thưởng được chia cho các cầu thủ, mỗi người nhận gần 400.000 bảng và tập thể đội bóng Chelsea thống nhất gửi số tiền 11,4 triệu bảng này tới gia đình Jota và Silva.

Diogo Jota và em trai tử nạn giao thông khi đang chuẩn bị cho mùa giải

Diogo Jota – tiền đạo Liverpool – cùng em trai qua đời trong vụ tai nạn giao thông ngày 3-7. Bi kịch này gây chấn động giới bóng đá, đặc biệt với Pedro Neto, đồng đội cũ của Jota ở Wolverhampton và tuyển Bồ Đào Nha, hiện khoác áo Chelsea.

HLV Enzo Maresca cho Neto quyền lựa chọn được rời giải hay tiếp tục thi đấu. Neto đã chọn ở lại Mỹ thi đấu, cống hiến qua từng trận và dùng thành tích để tri ân Jota.