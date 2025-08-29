Chelsea đàm phán chiêu mộ ngôi sao trị giá 43 triệu bảng của Barcelona. Theo đó, Chelsea đã có thêm nhiều cuộc đàm phán trong 24 giờ qua với Barcelona về cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha Fermin Lopez.

The Blues lần đầu tiên liên hệ với Barcelona vào đầu tuần này về việc chuyển nhượng tiền vệ tấn công Lopez, người đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Hansi Flick mùa giải trước. Nhưng khi phải ngồi dự bị ở cả hai trận đấu đầu tiên của Barcelona tại La Liga mùa giải này, cầu thủ 22 tuổi Lopez đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân.