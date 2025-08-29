Chelsea đàm phán chiêu mộ ngôi sao trị giá 43 triệu bảng của Barcelona. Theo đó, Chelsea đã có thêm nhiều cuộc đàm phán trong 24 giờ qua với Barcelona về cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha Fermin Lopez.
The Blues lần đầu tiên liên hệ với Barcelona vào đầu tuần này về việc chuyển nhượng tiền vệ tấn công Lopez, người đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Hansi Flick mùa giải trước. Nhưng khi phải ngồi dự bị ở cả hai trận đấu đầu tiên của Barcelona tại La Liga mùa giải này, cầu thủ 22 tuổi Lopez đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân.
Barcelona có hàng loạt tiền vệ tài năng trong đội hình bao gồm Dani Olmo, Pedi, Gavi, Frenkie de Jong và Marc Casado. Do đó, Lopez sẽ được ra sân nhiều hơn nếu chuyển đến Stamford Bridge. Điều đó cũng có lợi cho Lopez trong năm diễn ra World Cup. The Blues dự kiến sẽ có những ngày cuối cùng bận rộn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè ở cả chiều mua và chiều bán.
Các quan chức Chelsea vẫn đang đàm phán để bán tiền đạo Nicolas Jackson cho Bayern Munich, sau khi Jackson đã thống nhất các điều khoản cá nhân với nhà vô địch Bundesliga vào đầu tuần này.
Cầu thủ 24 tuổi người Senegal Jackson cũng là mục tiêu được Aston Villa quan tâm và có tin đồn rằng Liverpool cũng tham gia cuộc đua giành chữ ký của anh, nhưng Liverpool hiện không còn mặn mà với Jackson nữa.
Christopher Nkunku là một cầu thủ khác đang trên đường ra đi, khi tiền đạo này được Chelsea cho phép đến AC Milan để hoàn tất kiểm tra y tế. Hai CLB đã thống nhất về nguyên tắc mức phí chuyển nhượng khoảng 30 triệu bảng cho Nkunku.
Trong khi đó, Chelsea cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận với Manchester United về việc chuyển nhượng Alejandro Garancho. Hai CLB đã đồng ý về gói chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh. Cầu thủ người Argentina dự kiến sẽ tới London để kiểm tra y tế vào thứ sáu.
HLV Enzo Maresca của Chelsea được cho là vẫn rất quan tâm đến tiền vệ Xavi Simons của RB Leipzig, mặc dù Chelsea hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Tottenham để có được chữ ký của ngôi sao người Hà Lan này.