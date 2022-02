Chelsea ẵm 7,3 triệu bảng tiền thưởng, cầu thủ không được đồng nào

Theo Sportmail, tất cả là do vào đầu mùa giải, không có đàm phán bổ sung nào về khoản thưởng cho 2 danh hiệu trên. Do vậy, Chelsea vẫn chỉ theo thường lệ, cầu thủ chỉ được thưởng nếu vô địch Premier League, Champions League, FA Cup hoặc League Cup.

Dù vậy, điều này cũng không khiến các sao The Blues bận tâm lắm bởi hầu hết đều có lương cao. Và các khoản thưởng thường được các sao đội 1 ‘tặng’ lại cho các đồng đội có lương thấp hơn, hoặc các tài năng trẻ.

Ở chiến dịch hiện tại, Chelsea không còn cơ hội đua vô địch ở Premier League, nhưng đã có vé chung kết League Cup và vẫn còn góp mặt ở FA Cup và Champions League.

L.H