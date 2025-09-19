Check-in đồi hoa cánh bướm Tà Xùa trong nắng vàng mùa thu

Tà Xùa không chỉ là xứ sở mây bay, mà còn là chốn hẹn hò của sắc hoa và những tâm hồn yêu thiên nhiên, tìm về sự bình yên trong nhịp sống hiện đại. Tà Xùa cách Hà Nội khoảng 200 km, mất khoảng 5-7 giờ di chuyển. Bạn có thể đi xe máy vừa đi vừa ngắm cảnh, hoặc đi ô tô theo quốc lộ 32 qua Sơn Tây - Thu Cúc - Phù Yên - Bắc Yên, rồi đi thêm 12 km đèo dốc để tới Tà Xùa. Nếu đi xe khách, bạn có thể xuống Bắc Yên và thuê xe máy đi tiếp.