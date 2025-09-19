Check-in đồi hoa cánh bướm Tà Xùa trong nắng vàng mùa thu
19/09/2025 19:34
Khi mùa thu chạm ngõ, Tà Xùa khoác lên mình một tấm áo mới với đồi hoa cánh bướm nở rộ, trải dài như một bức tranh đầy màu sắc.
Đồi hoa cánh bướm ở Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) nằm trên các sườn đồi thoai thoải, ôm trọn khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Tháng 9, nắng vàng len lỏi trên từng triền núi, làm những cánh hoa hồng tím thêm rực rỡ sắc màu, biến nơi đây thành điểm check-in gây sốt cho du khách yêu thiên nhiên.
Đây cũng là thời điểm hoa cánh bướm (hay còn gọi là hoa sao nhái) nở rộ. Từ xa nhìn lại, cả đồi hoa trông như dải lụa mềm phủ lên màu xanh ngút ngàn của núi non, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa hoang sơ.
Nổi bật trên nền xanh mướt là những bông hoa cánh bướm mỏng manh, rực rỡ sắc hồng, trắng, tím nhạt xen lẫn. Những cánh hoa mảnh mai vươn mình đón nắng, lay động nhẹ nhàng trong gió, tạo nên một khung cảnh dịu dàng, tràn đầy sức sống.
Du khách đến đây không chỉ để ngắm hoa, chụp ảnh mà còn để hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ đặc trưng của vùng cao.
Trong ánh nắng vàng nhè nhẹ của mùa thu và khí hậu mát mẻ, nhiều du khách tìm đến đồi hoa cánh bướm ở Tà Xùa như một cách để ''chữa lành'' cùng thiên nhiên yên bình.
Không chỉ là địa điểm check-in, đồi hoa cánh bướm Tà Xùa còn góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá Tây Bắc. Sau khi săn mây trên đỉnh Tà Xùa, du khách có thể ghé thăm đồi hoa, thưởng ngoạn sắc thu và để lòng mình lắng lại trong khung cảnh lãng mạn.
Tà Xùa không chỉ là xứ sở mây bay, mà còn là chốn hẹn hò của sắc hoa và những tâm hồn yêu thiên nhiên, tìm về sự bình yên trong nhịp sống hiện đại. Tà Xùa cách Hà Nội khoảng 200 km, mất khoảng 5-7 giờ di chuyển. Bạn có thể đi xe máy vừa đi vừa ngắm cảnh, hoặc đi ô tô theo quốc lộ 32 qua Sơn Tây - Thu Cúc - Phù Yên - Bắc Yên, rồi đi thêm 12 km đèo dốc để tới Tà Xùa. Nếu đi xe khách, bạn có thể xuống Bắc Yên và thuê xe máy đi tiếp.