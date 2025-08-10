Chế độ tìm kiếm mạnh nhất của Google chính thức hỗ trợ tiếng Việt

AI Mode là chế độ tìm kiếm mạnh nhất của Google hiện nay. Tận dụng phiên bản tùy chỉnh của Gemini 2.5, Chế độ AI trên Google Tìm kiếm được thiết kế dành cho những câu hỏi phức tạp, nơi người dùng thường phải thực hiện nhiều lượt tìm kiếm khác nhau.

Công cụ này có thể tạo ra câu trả lời chi tiết, tổng hợp và trực quan, đồng thời cung cấp liên kết tới các nguồn web đáng tin cậy để người dùng tiếp tục khám phá sâu hơn.