Chế độ lái 'vô dụng' nhất trên mẫu sedan hạng C Toyota Corolla Altis

Trong kỷ nguyên ô tô hiện đại, hầu như hãng xe nào cũng cố gắng nhồi nhét thêm tính năng và chế độ lái để làm chiếc xe trông thú vị hơn. Toyota cũng không ngoại lệ dù hãng xe Nhật Bản này chủ yếu tập trung vào sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Corolla Altis được trang bị chế độ lái Sport nhưng không mấy chủ xe dùng đến tính năng này. Ảnh: Minh Lâm

Lấy mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis làm ví dụ. Ra mắt thị trường từ cuối năm 2014 (thế hệ thứ 11), Toyota Corolla Altis chuyển sang sử dụng hộp số vô cấp CVT thay vì tự động 4 cấp như thế hệ cũ. Đến năm 2020, mẫu sedan cỡ C này của Toyota được bổ sung thêm chế độ lái thể thao “Sport” và tiếp tục duy trì trên mẫu xe thế hệ hiện hành.

Theo hãng xe Nhật Bản, chế độ lái Sport hứa hẹn sẽ mang lại sự phấn khích khi cầm lái nhờ khả năng tăng tốc nhanh chóng. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại, hiệu suất động cơ không thay đổi với 143 mã lực (động cơ 2.0L) như chế độ lái Nomarl (lái bình thường). Mẫu xe vốn không có hệ thống treo thích ứng như xe sang hay dòng xe thể thao nên khi chuyển sang Sport, giảm xóc của xe không cứng hơn và vì vậy, những gì mà chủ xe nhận được chỉ là vòng tua máy ở mức cao hơn, nhiều tiếng động cơ hơn. Điều đó khiến người lái cảm giác có vẻ “thể thao” hơn nhưng sức mạnh thực sự của xe vẫn vậy.

So sánh với chế độ Sport trên đối thủ cùng phân khúc là Mazda3 trang bị hộp số tự động (AT) 6 cấp, trải nghiệm vận hành khác hẳn. Khi chế độ này được kích hoạt, hệ thống sẽ thực sự siết chặt vô lăng khiến cảm giác lái chắc hơn, phản ứng bướm ga nhanh nhạy hơn, quá trình chuyển số chậm hơn giúp người lái cảm nhận rõ sự khác biệt giữa chế độ Normal và Sport.