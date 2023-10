Chế biến trứng thế nào tốt cho sức khỏe?

Chiên trứng trong dầu ổn định ở nhiệt độ cao

Các loại dầu tốt nhất để nấu ăn ở nhiệt độ cao, như khi áp chảo, là những loại dầu vẫn ổn định ở nhiệt độ cao và không dễ bị oxy hóa để tạo thành các gốc tự do có hại. Lựa chọn tốt bao gồm dầu bơ và dầu hướng dương. Nếu sử dụng dầu ô liu hoặc dầu dừa siêu nguyên chất, tốt nhất nên nấu ở nhiệt độ thấp hơn lần lượt là 210 độ C và 177 độ C.

Chọn trứng giàu dinh dưỡng

Hiện rất nhiều phương pháp nuôi và chế độ ăn của gà có thể ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của trứng. Nhìn chung, trứng được nuôi trên đồng cỏ và trứng hữu cơ được cho là có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với trứng nuôi trong lồng và được sản xuất thông thường.

Không nên nấu quá chín trứng