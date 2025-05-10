Cháy xe giường nằm trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hành khách hoảng loạn

Tuấn Kiệt| 05/10/2025 16:55

Xe khách giường nằm chở nhiều người chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương bất ngờ bốc cháy, phải dừng lại trên làn khẩn cấp. Hành khách hoảng loạn tháo chạy tạo nên cảnh hỗn loạn.

Khoảng 13h30 chiều nay (5/10), xe khách loại 34 giường nằm biển kiểm soát tỉnh Bến Tre lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng di chuyển Tây Ninh về Đồng Tháp.

Khi xe di chuyển đến địa phận xã Thủ Thừa (Tây Ninh), bất ngờ bốc cháy từ phía đuôi. Phát hiện sự cố, tài xế đã kịp thời cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp.

Sự cố khiến nhiều hành khách hoảng loạn, nhanh chóng rời khỏi xe, làm tình hình trở nên hỗn loạn.

z7083754353431_2f20098d2d856cb9c986b8b4155620bf.jpg
Xe khách giường nằm xảy ra cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: AH.

Lực lượng CSGT Đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đang tuần tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cán bộ CSGT phối hợp với người dân dùng bình chữa cháy mini để khống chế ngọn lửa.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc khiến giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây bị ùn cục bộ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/chay-xe-giuong-nam-tren-cao-toc-tphcm-trung-luong-hanh-khach-hoang-loan-2449373.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/chay-xe-giuong-nam-tren-cao-toc-tphcm-trung-luong-hanh-khach-hoang-loan-2449373.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Cháy xe giường nằm trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hành khách hoảng loạn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO