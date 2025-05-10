Cháy xe giường nằm trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hành khách hoảng loạn

Sự cố khiến nhiều hành khách hoảng loạn, nhanh chóng rời khỏi xe, làm tình hình trở nên hỗn loạn.

Xe khách giường nằm xảy ra cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: AH.

Lực lượng CSGT Đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đang tuần tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cán bộ CSGT phối hợp với người dân dùng bình chữa cháy mini để khống chế ngọn lửa.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc khiến giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây bị ùn cục bộ.