Chạy xe đến hết xăng mới chịu đổ: Thói quen tai hại khiến chủ xe trả giá đắt

Khi kim xăng chạm vạch đỏ, nhiều người vẫn cố chạy thêm vài cây số để “tiện đường đổ sau” và đây là suy nghĩ chủ quan của rất nhiều tài xế khi đèn báo xăng bật sáng.

Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại đang âm thầm "giết chết" chiếc xe của họ, dẫn đến những hỏng hóc nghiêm trọng và chi phí sửa chữa tốn kém bất ngờ.

Bài học xương máu từ một lần chết máy giữa đường

Câu chuyện của anh Phan Mạnh Hùng (Đông Anh, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Là một người làm kinh doanh, anh Hùng thường xuyên di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, "do tính chất công việc bận rộn nên khi đèn báo xăng bật sáng, tôi vẫn luôn nghĩ xe còn có thể chạy ít nhất được 50-70km nữa nên thường đợi khi nào tiện đường mới đổ xăng", anh Hùng kể lại.