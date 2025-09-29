Cháy trung tâm dữ liệu, người dân Hàn Quốc phải mang giấy tờ gốc ra sân bay

Tối muộn ngày 26/9, một vụ hỏa hoạn tại Trung tâm Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) đã làm tê liệt hàng loạt dịch vụ công trực tuyến, trong đó bưu điện và sân bay chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ngay hôm sau.

Một người dân thực hiện cuộc gọi điện thoại trước một ki-ốt dịch vụ công tự động tại ga tàu điện ngầm ở Seoul khi dịch vụ bị gián đoạn vào ngày 27/9. Ảnh: Yonhap

Hệ thống trực tuyến của Korea Post – vốn cung cấp thông tin bưu chính cũng như các dịch vụ tài chính như tiết kiệm và bảo hiểm – bị ngưng trệ hoàn toàn.

Một người dùng mạng xã hội Blind lo lắng: “Tôi có một gói hàng từ nước ngoài về cuối tuần này, dự kiến tuần sau nhận. Tôi cần nó trước lễ Chuseok, liệu có kịp không?”.

Một khách hàng khác chia sẻ kiện hàng của mình đã đến trung tâm phân loại ở phía Đông Seoul từ 26/9 nhưng không có thêm cập nhật. Câu trả lời ngắn gọn: “Hệ thống máy tính đã ngừng. Không có gì được xử lý cả”.