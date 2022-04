Cháy tiệm áo cưới, 3 người thoát nạn

13 phút trước Tin pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang thụ lý điều tra vụ án rửa tiền, xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang theo quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10, ngày 28/10/2021 và Quyết định tách vụ án hình sự số 12, ngày 28/10/2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang liên quan đến bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968), nơi cư trú: Ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và cùng đồng bọn.