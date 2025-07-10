Cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya

07/10/2025 18:12

Chiều 7-10, đám cháy bất ngờ bốc lên từ hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya, phường Sài Gòn (TP HCM)

Cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya tại TP HCM - Ảnh 1.
Hiện trường vụ cháy hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya

Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ cùng ngày tại hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

Phát hiện cháy, nhân viên cùng người dân nhanh chóng tiếp cận dập tắt đám cháy.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM sau đó cũng được điều động đến hiện trường.

Bước đầu xác định đám cháy phát ra từ một ô tô đậu tại tầng hầm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trung tâm thương mại Takashimaya được biết đến là tổ hợp mua sắm và giải trí cao cấp của Nhật Bản. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người dân đến tham quan, ăn uống, mua sắm.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/chay-o-to-trong-ham-giu-xe-trung-tam-thuong-mai-takashimaya-196251007175456116.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/chay-o-to-trong-ham-giu-xe-trung-tam-thuong-mai-takashimaya-196251007175456116.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO