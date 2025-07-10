Cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM sau đó cũng được điều động đến hiện trường.

Bước đầu xác định đám cháy phát ra từ một ô tô đậu tại tầng hầm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.