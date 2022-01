Cháy nổ lớn trong đêm tại Hà Nội, 3 người tử vong

Your browser does not support the audio element.

Đêm 3/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc trên. Sau khi có thông tin chính thức, chính quyền sẽ thông tin lại cho báo chí sau.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực số nhà 79 ngõ 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ bên trong ngõ. Khi chạy đến hiện trường, người dân hốt hoảng chứng kiến một phòng trọ bị thổi tung phần mái, ngọn lửa lớn bao trùm cả căn phòng.