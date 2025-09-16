Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 4 người trong một gia đình tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 16/9, tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín). Lúc đó, có 4 người đang ngủ trong nhà gồm: vợ, chồng và 2 người con (cháu nhỏ khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân đã không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại hiện trường.