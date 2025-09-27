Cháy nhà có 4 người lúc 0h30, bé trai 9 tuổi tử vong

Ngày 27/9, lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn khiến một bé trai tử vong.

“Đảng uỷ, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn bước đầu”, lãnh đạo xã thông tin.