Cháy lớn tại căn nhà trên đường Đê La Thành, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 hôm nay (10/10), ngọn lửa bùng phát tại tầng trên cùng của căn nhà số 947 Đê La Thành, đỏ rực cả một góc phố.

Đám cháy lớn có thể nhìn thấy từ xa, khiến nhiều người đi đường lo lắng.

Nhận được tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP điều động Đội CC&CNCH khu vực số 8 và số 10 xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.