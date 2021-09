20 phút trước MULTIMEDIA

Đám cháy xảy ra tại 2 hộ kinh doanh nằm cạnh nhau ngay tại chân cầu vượt thôn Quý Dương, là quán kinh doanh quần áo do chị Phạm Thị Ngợi (sinh năm 1998, ở xã Cổ Bì, Bình Giang) làm chủ và quán internet do anh Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1990, ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, Cẩm Giàng) làm chủ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều 4 xe cứu hỏa tới chữa cháy. Đến 8 giờ 30 đám cháy được dập tắt.