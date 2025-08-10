Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TPHCM, hàng chục người tháo chạy

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h20 hôm nay (8/10) tại tòa nhà cao 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân và nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà hốt hoảng phát hiện khói đen dày đặc kèm theo lửa bốc lên từ khu vực hầm giữ xe.