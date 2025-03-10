Chạy đua với nước lũ, người dân vựa hoa lớn nhất Ninh Bình cắt bán tháo từng bó

Do ảnh hưởng của bão số 10, những ngày qua các tỉnh miền Bắc có mưa lớn kéo dài. Cùng với đó, các hồ thủy điện phía thượng nguồn xả lũ, khiến mực nước các sông tại Ninh Bình dâng nhanh, gây ngập tại một số địa phương trong tỉnh.

Tại phường Thiên Trường, một số khu vực bãi bồi ven sông Hồng đã xuất hiện tình trạng ngập úng.

Phường Thiên Trường hiện có khoảng 270ha đất trồng các loại hoa như cúc, dơn, ly..., tập trung chủ yếu tại các bãi bồi ven sông. Từ 13h ngày 1/10, khi nước lũ sông Hồng dâng cao, đã nhấn chìm khoảng 40ha diện tích trồng hoa, gây thiệt hại lớn cho người dân.