Chạy đua doanh số, Ford Territory quyết giảm giá để 'đấu' với Mazda CX-5

Trong tháng 4/2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cuộc đua giảm giá mạnh giữa hai “kỳ phùng địch thủ” là Mazda CX-5 và Ford Territory. Nhờ ưu đãi lớn, cả hai mẫu C-SUV này lần đầu có giá khởi điểm thực tế dưới 700 triệu đồng.

Đầu tiên là Mazda CX-5 "khai màn" với mức giá 694 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn (Deluxe), tức giảm giá 55 triệu đồng so với giá niêm yết, áp dụng cho xe được sản xuất năm 2024 (VIN 2024). Đáp trả quyết liệt, ngay sau đó, Ford Territory nhanh chóng tung ra chính sách ưu đãi "xả kho" xe VIN 2024 tại các đại lý, với mức giảm 70 triệu đồng cho tất cả các phiên bản.

Những mẫu Territory sản xuất 2024 khuyến mãi 70-80 triệu đồng, đẩy giá mẫu xe này xuống còn từ 689 triệu đồng trong tháng 4/2024. Tại đại lý, những mẫu Ford Territory có năm sản xuất (VIN) 2025 áp dụng mức giảm phổ biến 45-50 triệu đồng, giá giao dịch ở mức 709-839 triệu đồng.

Trong tháng 5/2025, Ford Territory được ưu đãi tới 100% phí trước bạ

Sau khi áp sát đối thủ với màn hạ giá, cộng thêm với ưu thế về mẫu mã sản phẩm và thương hiệu, tưởng chừng Ford Territory sẽ bùng nổ doanh số trong tháng 4 và đe dọa vị thế "thống lĩnh thị trường phân khúc" của Mazda CX-5, nhưng thực tế khác xa kỳ vọng. Mặc dù doanh số trong tháng 4/2025 của mẫu xe Mỹ đã cải thiện so với tháng 3/2025, nhưng chỉ tăng thêm được 14 chiếc xe bán ra thị trường - đạt 945 xe.

Trong khi đó, sức tiêu thụ của Mazda CX-5 thấy con số tăng trưởng khá ấn tượng là gần 29% trong tháng 4/2025 đạt 1.416 xe. Nhìn vào kết quả này cho thấy CX-5 tiếp tục bỏ xa Territory trong cuộc đua doanh số đầu năm 2025. Tổng lượng xe CX-5 được bán ra trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 4.438 chiếc, trong khi đó Territory mới chỉ đạt 3.040 xe. Cứ đà này, cho dù có tăng tốc và chạy nước rút không rõ doanh số bán hàng cuối năm của Territory có đuổi được kịp CX-5 hay không chứ chưa nói đến là vượt qua.

Để tiếp tục gia tăng sức cạnh tranh trong tháng 5/2025 trước các đối thủ, Ford Territory được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, quy đổi ra tiền mặt khoảng 76-89 triệu đồng. Không chỉ vậy, tại đại lý còn có chính sách riêng và tổng giá trị có thể lên tới khoảng 100 triệu đồng (tùy phiên bản, đại lý).

Theo anh Nguyễn Tuấn Anh - một nhân viên kinh doanh của Ford Mỹ Đình (Hà Nội), hiện bên cạnh chính sách của hãng thì đại lý cũng giảm thêm cho khách mua xe ở thời điểm này với số tổng số tiền lên tới gần 100 triệu đồng và khách có thể trừ trực tiếp vào giá xe.

Tuy giảm giá khá sâu, Ford Territory vẫn chưa thể vượt qua Mazda CX-5 về doanh số

Còn ở góc độ chuyên gia - anh Nguyễn Mạnh Tuấn (người có nhiều năm kinh nghiệm trong mảng kinh doanh xe hơi ở Hà Nội) nhận định: "Có một số yếu tố khiến doanh số của Ford Territory không tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4/2025 là do khách hàng có xu hướng thiên về lựa chọn mẫu xe Nhật với những trang bị an toàn hơn so với biến thể đối xứng của Territory. CX-5 Deluxe có phần nổi trội hơn khi sở hữu cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi".

"Thêm vào đó, thông tin Ford Territory sắp được nâng cấp tại Việt Nam và thậm chí, một số chiếc xe thuộc phiên bản mới đã bị bắt gặp khi chạy thử nghiệm trên đường phố khiến khách hàng dè dặt, lo ngại về tính thanh khoản bởi thường xe đời cũ thường rớt giá sau khi có bản nâng cấp mới ra mắt" - anh Tuấn cho biết thêm.