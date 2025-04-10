Cháy dữ dội tại cao ốc trung tâm TP Đà Nẵng, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu phố

Khoảng 10h sáng 4/10, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), khiến hàng trăm công nhân và người dân khu vực hốt hoảng.

Theo một số nhân chứng, đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực tầng trệt của công trình đang thi công. Sau vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội, lan nhanh ra các tầng phía trên. Chỉ trong ít phút, cột khói đen khổng lồ đã bao trùm cả khu vực, có thể nhìn thấy từ cách xa hàng kilômét.