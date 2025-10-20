Cháy chung cư ở TPHCM, khói đen đặc bốc lên dữ dội

Nhận được tin báo khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TPHCM lập tức điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Người dân hốt hoảng tháo chạy xuống đường. Lực lượng PCCC & CNCH có mặt để tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Một cán bộ PCCC cho biết, đám cháy xảy ra bên trong một căn hộ và đã được lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý, khống chế.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại người và tài sản trong vụ hỏa hoạn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.