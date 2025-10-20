Cháy chung cư ở TPHCM, khói đen đặc bốc lên dữ dội

Tuấn Kiệt| 20/10/2025 20:39

Lửa kèm theo khói đen ngùn ngụt bất ngờ bốc lên từ tầng cao của một chung cư ở TPHCM. Nhiều hộ dân hoảng hốt di tản theo hành lang, dùng cầu thang bộ để thoát xuống đất.

Khoảng 16h20 chiều 20/10, lửa kèm khói đen ngùn ngụt bất ngờ bốc lên từ tầng cao của chung cư Rivergate Residence, nằm trên đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội (quận 4 cũ), TPHCM.

Theo người dân tại hiện trường, ngọn lửa và cột khói đen đặc bốc lên dữ dội từ một căn hộ ở tầng 27 của block A chung cư.

z7137157430875_9621e825dd32fe6fd4e9bf84105f598f.jpg
Hiện trường vụ cháy căn hộ tầng cao chung cư Rivergate Residence. Ảnh MT.

Ngọn lửa đỏ rực kèm khói nghi ngút bốc ra qua khu vực cửa sổ, ban công rồi lan sang các căn bên cạnh. Cùng lúc, chuông báo cháy vang lên, nhiều hộ dân đã di tản theo hành lang ra lối thoát cầu thang bộ để xuống đất.

Nhận được tin báo khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TPHCM lập tức điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

z7137161102990_a3bf98bf6970e1aede1af5cd3e8fe17a.jpg
Lửa đỏ rực kèm khói đen bốc cuồn cuộn. Ảnh: HT
z7137158614884_bb2c7a14317fb8711c2bb2d487d0fd09.jpg
Người dân hốt hoảng tháo chạy xuống đường. Lực lượng PCCC & CNCH có mặt để tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Một cán bộ PCCC cho biết, đám cháy xảy ra bên trong một căn hộ và đã được lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý, khống chế.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại người và tài sản trong vụ hỏa hoạn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

