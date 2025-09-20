Cháy chung cư ở TPHCM, hàng trăm người tháo chạy trong đêm

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 18h45 hôm nay (20/9), tại một căn hộ ở tầng 11, block GM2 chung cư Golden Maison trên đường Phổ Quang, phường Đức Nhuận (gần sân bay Tân Sơn Nhất).

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen nghi ngút tỏa ra từ căn hộ bị cháy, bao trùm hành lang các tầng. Cùng thời điểm, tiếng chuông báo động reo vang khiến cư dân hoảng loạn tháo chạy.

"Lúc đó tôi đang xem tivi thì nghe chuông reo inh ỏi. Nhìn qua cửa sổ, thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn ở tầng dưới nên vội vã đưa vợ con chạy xuống bằng thang thoát hiểm", anh Tấn, cư dân sống tại tầng 15 của tòa nhà, nói.