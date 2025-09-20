Cháy chung cư ở TPHCM, hàng trăm người tháo chạy trong đêm

20/09/2025 20:39

Ngọn lửa bùng lên từ căn hộ tầng 11 chung cư gần sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM, khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy.

Chay o TP HCM 3.jpg
Chung cư Golden Maison trên đường Phổ Quang, gần sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: H.C

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 18h45 hôm nay (20/9), tại một căn hộ ở tầng 11, block GM2 chung cư Golden Maison trên đường Phổ Quang, phường Đức Nhuận (gần sân bay Tân Sơn Nhất).

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen nghi ngút tỏa ra từ căn hộ bị cháy, bao trùm hành lang các tầng. Cùng thời điểm, tiếng chuông báo động reo vang khiến cư dân hoảng loạn tháo chạy.

"Lúc đó tôi đang xem tivi thì nghe chuông reo inh ỏi. Nhìn qua cửa sổ, thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn ở tầng dưới nên vội vã đưa vợ con chạy xuống bằng thang thoát hiểm", anh Tấn, cư dân sống tại tầng 15 của tòa nhà, nói.

Chay o TP HCM e8de3d14 10f9 4180 89b4 b560872f47f9.jpg
Cư dân hoảng loạn chạy xuống dưới khi phát hiện chung cư cháy. Ảnh: H.C

Theo chị Lan sống ở tầng 10, thời điểm chị nghe tiếng nhiều người la hét. "Tôi phải dùng đèn pin điện thoại, bế con chạy theo lối thoát hiểm. Trời tối đen, nhiều đứa trẻ sợ hãi khóc thét, không khí rất hỗn loạn".

Nhận tin báo, 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng PCCC phối hợp cùng ban quản lý tòa nhà, nhanh chóng dập tắt đám cháy chỉ sau 10 phút.

Chay o TP HCM 1.jpg
Xe cấp cứu được điều động đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: H.C

Hỏa hoạn không gây thương vong về người, song khiến cả chung cư náo loạn. Hàng trăm cư dân tập trung xuống dưới đường.

Hiện cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/chay-chung-cu-golden-maison-o-tphcm-cu-dan-hoang-loan-thao-chay-trong-dem-2444558.html
