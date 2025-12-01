Cháy chung cư ở TPHCM, cư dân hoảng loạn ôm con 2 tuổi chạy thang bộ thoát thân

Chị T.H., cư dân sống ở tầng 14 cho biết, thời điểm xảy ra cháy, gia đình chị đang ăn cơm thì mùi khét xộc vào, sau đó khói lan vào nhà rất nhanh.

"Cả nhà tôi lập tức ôm hai con nhỏ, một cháu 2 tuổi, một cháu 3 tuổi, chạy bằng thang bộ xuống tầng trệt. Lúc đó tôi nghĩ, nếu chạy chậm chút nữa là ngạt khói không thở được, may mắn vì cửa chính nhà tôi lúc đó đang mở", chị H. cho hay.