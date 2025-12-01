Cháy chung cư ở TPHCM, cư dân hoảng loạn ôm con 2 tuổi chạy thang bộ thoát thân

Tuấn Kiệt| 12/10/2025 14:30

Ngọn lửa kèm khói bốc nghi ngút bên trong căn hộ tầng 15 của chung cư tại phường Tam Bình, TPHCM khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy.

Vào khoảng 11h30 trưa nay (12/10), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 15 của chung cư trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, TPHCM.

z7108147183456_a0ebd602dbc52356ade1a9f8d897944e.jpg
Đám cháy bùng phát từ phòng ngủ của căn hộ. Ảnh: HA.

Đám cháy bùng phát từ phòng ngủ. Thời điểm xảy ra cháy, căn hộ vắng chủ. 

Phát hiện khói bốc nghi ngút kèm chuông báo động vang lên, cư dân nhanh chóng hô hoán nhau thoát hiểm qua lối thang bộ.

Chị T.H., cư dân sống ở tầng 14 cho biết, thời điểm xảy ra cháy, gia đình chị đang ăn cơm thì mùi khét xộc vào, sau đó khói lan vào nhà rất nhanh.

"Cả nhà tôi lập tức ôm hai con nhỏ, một cháu 2 tuổi, một cháu 3 tuổi, chạy bằng thang bộ xuống tầng trệt. Lúc đó tôi nghĩ, nếu chạy chậm chút nữa là ngạt khói không thở được, may mắn vì cửa chính nhà tôi lúc đó đang mở", chị H. cho hay.

z7108094355331_93948a34575129a73485e45f3acc58da.jpg
Cư dân tháo chạy ra ngoài, tập trung dưới sảnh của chung cư. Ảnh: HA.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác phá cửa, tiếp cận điểm cháy và dập lửa. Ngọn lửa được khống chế hoàn toàn chỉ sau khoảng 10 phút.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/chay-chung-cu-o-tphcm-cu-dan-hoang-loan-om-con-2-tuoi-chay-thang-bo-thoat-than-2451704.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/chay-chung-cu-o-tphcm-cu-dan-hoang-loan-om-con-2-tuoi-chay-thang-bo-thoat-than-2451704.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Cháy chung cư ở TPHCM, cư dân hoảng loạn ôm con 2 tuổi chạy thang bộ thoát thân
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO