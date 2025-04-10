Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người chạy lên tầng thượng thoát thân

"Khói dày đặc phủ kín cầu thang bộ khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ chạy lên tầng thượng, số khác cố gắng ở lại trong phòng rồi bật đèn điện thoại làm tín hiệu để lực lượng chức năng trợ giúp", một nhân chứng kể.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng triển khai các tổ công tác để hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn.