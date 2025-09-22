Cháy chợ ở TPHCM: Tiểu thương òa khóc nhìn tài sản bị thiêu rụi chỉ sau một đêm

Ông Phạm Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn - cho biết, hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 7 sạp hàng và 2 ki-ốt. Các cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và hỗ trợ các tiểu thương khắc phục hậu quả.

Sáng 22/9, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong toả điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại chợ Xuân Thới Sơn, đường Nguyễn Văn Bứa.

Hiện trường vụ cháy lớn tại chợ Xuân Thới Sơn. Ảnh: HC

Trước đó, hơn 22h ngày 21/9, ngọn lửa bùng phát từ một sạp hàng chuyên bán đồ thờ cúng. Khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vàng mã, hương, giấy... khiến lửa bùng dữ dội, tạo ra cột khói đen khổng lồ.

Chị Thảo - một tiểu thương bán rau củ - cho biết: "Tôi đang dọn hàng thì nghe tiếng hô hoán cháy, quay sang thấy lửa đã bốc cao ở quầy đồ thờ. Cả khu chợ nhốn nháo. Ai cũng cố gắng dập lửa nhưng bất thành".