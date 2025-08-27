Cháy cầu tại hồ Xuân Hương ở Đà Lạt nghi do đốt vàng mã

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, qua xác minh, bước đầu nghi ngờ rằng người dân mang hàng mã tới cầu chữ Y để đốt trong “tháng cô hồn”, nhưng do thiếu kiểm soát đã khiến đám cháy lan lên thành cầu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hồ Xuân Hương là danh thắng quốc gia tại trung tâm Đà Lạt, nơi có nhiều cầu chữ Y bằng bê tông và cốt thép cho người dân và du khách vui chơi, ngắm cảnh. Xung quanh hồ Xuân Hương, cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống điện và sử dụng vật liệu nhựa để trang trí cầu, tạo điểm nhấn cho công trình.

Người dân thường đến thả cá phóng sinh vào ngày đầu năm mới, rằm tháng giêng, ngày ông Công ông Táo (23 tháng chạp) và các ngày rằm, mùng 1 âm lịch hằng tháng.