Cháy căn nhà 6 tầng ở trung tâm TP HCM, 6 người được cảnh sát cứu an toàn

Ngày 25-9, Công an phường Xuân Hoà (TP HCM) đang điều tra vụ cháy nhà 6 tầng.

Hơn 16 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên từ khu vực bếp tầng trệt căn nhà 6 tầng ở hẻm 60 đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hoà. Phát hiện cháy, nhiều người trong nhà hô hoán, tìm cách tháo chạy.