Cháy căn nhà 6 tầng ở trung tâm TP HCM, 6 người được cảnh sát cứu an toàn

26/09/2025 07:31

Khu vực cháy được xác định xảy ra ở vị trí bếp tầng trệt của căn nhà 6 tầng.

Ngày 25-9, Công an phường Xuân Hoà (TP HCM) đang điều tra vụ cháy nhà 6 tầng.

Cháy căn nhà 6 tầng ở TP HCM, 6 người được cảnh sát cứu an toàn - Ảnh 1.
Người dân được lính cứu hộ hỗ trợ đưa ra ngoài.

Hơn 16 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên từ khu vực bếp tầng trệt căn nhà 6 tầng ở hẻm 60 đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hoà. Phát hiện cháy, nhiều người trong nhà hô hoán, tìm cách tháo chạy.

Lửa sau đó bùng lên dữ dội, khói đen mù mịt khiến người dân khu vực lo lắng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động 3 xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời bắt thang cứu người bị mắc kẹt. Bước đầu xác định cứu 6 người ra ngoài.

Lãnh đạo phường Xuân Hoà xác nhận vụ cháy trên. Đồng thời cho biết vụ cháy may mắn không gây thương vong về người.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/chay-can-nha-6-tang-o-trung-tam-tp-hcm-6-nguoi-duoc-canh-sat-cuu-an-toan-196250925194150235.htm
