Châu Đăng Khoa bị 'tố' đạo nhạc OST phim Hàn đình đám do IU đóng

Chưa dừng lại, mới đây ca khúc Một Năm Đã Qua do Văn Mai Hương, GiGi Hương Giang, Trương Thảo Nhi, Bảo Yến Rosie cùng Sofia thể hiện nhận được nhiều sự quan tâm.

Tuy nhiên, dân hâm mộ Kpop rất nhanh chóng phát hiện ra nhạc mới của Châu Đăng Khoa có sự "trùng hợp ngẫu nhiên" với bản OST Can You See My Heart - nhạc phim của bộ phim ăn khách Hotel Del Luna.