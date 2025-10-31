Châu Bùi - Binz hóa thân thành cặp đôi Rapunzel - Pascal dịp Halloween

Pascal không phải người yêu của Rapunzel, nhưng luôn ở cạnh, chứng kiến hành trình cô tìm lại tự do và ánh sáng. Tương tự, giữa Châu và Binz, thứ gắn kết họ không chỉ là tình yêu, mà còn là sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm hứng sáng tạo không ngừng.