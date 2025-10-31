Châu Bùi - Binz hóa thân thành cặp đôi Rapunzel - Pascal dịp Halloween
31/10/2025 10:23
Mùa Halloween năm nay, Châu Bùi khiến người hâm mộ bất ngờ với màn hóa thân thành Rapunzel, còn Binz lại gây cười với tạo hình ''chú tắc kè'' Pascal.
Dù lịch trình bận rộn, Châu Bùi và Binz vẫn dành thời gian thực hiện một concept đặc biệt. Điều thú vị là toàn bộ concept năm nay được Châu Bùi giữ kín đến phút chót. Ngay cả Binz cũng không hề biết mình sẽ hóa thân thành ai cho đến khi bước vào buổi chụp.
Trong bộ ảnh, Châu Bùi diện chiếc váy tím pastel dáng corset đặc trưng của Rapunzel, kết hợp phần tay áo voan trắng và họa tiết ren nhẹ nhàng tạo nên vẻ thanh thoát, nữ tính. Mái tóc dài óng ả được tạo kiểu buông xõa tự nhiên, tạo điểm nhấn khiến tổng thể trở nên mềm mại, lãng mạn.
Phong cách trang điểm của Châu Bùi mang tinh thần ''cổ tích hiện đại'' với làn da căng sáng, đôi má hồng phớt tựa sương, môi màu hồng nude tự nhiên và đôi mắt được nhấn nhẹ với lens sáng cùng hàng mi cong, tạo cảm giác ngây thơ nhưng vẫn sắc sảo.
Bên cạnh Châu Bùi là Binz trong tạo hình nhân vật Pascal - chú tắc kè đáng yêu trong phim Tangled, được thể hiện hài hước và sinh động qua phần hóa trang người thật.
Cặp đôi Rapunzel - Pascal phiên bản ''người thật việc thật'' vừa đáng yêu, vừa sáng tạo, thể hiện tinh thần trẻ trung và sự đầu tư chỉn chu đặc trưng của Châu Bùi trong mỗi concept thời trang.
Pascal không phải người yêu của Rapunzel, nhưng luôn ở cạnh, chứng kiến hành trình cô tìm lại tự do và ánh sáng. Tương tự, giữa Châu và Binz, thứ gắn kết họ không chỉ là tình yêu, mà còn là sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm hứng sáng tạo không ngừng.
Đặc biệt, toàn bộ bộ ảnh từ khâu lên ý tưởng, trang phục, chụp hình đến hậu kỳ đều được ê kíp thực hiện thủ công 100%, không sử dụng bất kỳ công cụ chỉnh sửa AI nào, nhằm giữ trọn cảm xúc thật và tinh thần sáng tạo nguyên bản.
Không chọn hướng hóa trang kinh dị như thường thấy, Châu Bùi mang đến một Halloween ngọt ngào, đầy màu sắc cổ tích, khẳng định phong cách cá nhân biến hóa đa dạng, vừa thời thượng, vừa đậm chất nghệ thuật thị giác.