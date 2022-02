Cháu bé 9 ngày tuổi ngừng tim do uống mật khỉ

Ngày 21/2, ông Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho cháu bé sơ sinh 9 ngày tuổi ở xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch.

Việc cho trẻ sơ sinh uống mật khỉ để phòng bệnh là rất nguy hiểm (ảnh minh họa).

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 20/2, cháu bé được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngừng thở và ngừng tim.



Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực và mang lại sự sống cho cháu.



Được biết, sau sinh 7 ngày, bệnh viện cho cháu về nhà trong tình trạng sức khỏe bình thường, đến ngày thứ 9 gia đình đã cho cháu uống mật khỉ phòng một số bệnh theo dân gian truyền miệng khiến bé bị ngộ độc rất nguy kịch.



Sau cấp cứu, sức khỏe của cháu đang dần hồi phục và được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị tránh những di chứng xấu để lại.



Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào cho thấy mật khỉ, cao trăn… giúp ngăn ngừa bệnh tật, ngược lại trẻ có thể bị ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.



“Việc cháu bé ở xã Phù Hóa được người nhà cho uống khoảng 2-3ml mật khỉ làm cháu suýt mất mạng và nguy cơ co giật do thiếu oxy não kéo dài là rất lớn”, bác sĩ Hân nói.



Bác sĩ khuyến cáo các sản phụ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trong việc cho trẻ sơ sinh uống thuốc, ăn uống tránh những việc làm tùy tiện có thể dẫn đến những biến chứng khó lường cho trẻ.