Châu Âu vô địch Ryder Cup 2025: Hoành tráng như kịch Broadway

Chiến thắng của châu Âu

Ryder Cup, sự kiện lớn nhất của golf, giải đấu thể thao được theo dõi nhiều thứ 3 sau Olympic và World Cup. New York, thủ đô của thế giới. Tổng thống Donald Trump bước xuống từ Air Force One để cổ vũ cho đội Mỹ. Michael Jordan ngồi hàng ghế đầu.

Trên sân là Scottie Scheffler, số 1 thế giới, và Bryson DeChambeau mang dáng dấp của ngôi sao nhạc rock. Hơn 50.000 khán giả mỗi ngày trực tiếp tại sân Bethpage lộng lẫy, cùng hàng trăm triệu người xem qua truyền hình.

Đội châu Âu vô địch Ryder Cup 2025 trên sân khấu kiểu Broadway. Ảnh: EFE

Nước Mỹ dàn dựng một vở kịch Broadway hoàn hảo: đầy đủ kinh phí, sân khấu, diễn viên và nhạc nền, suýt nữa khép lại bằng màn lội ngược dòng chưa từng có. Chỉ còn thiếu cú xoay kịch bản cuối cùng.

Châu Âu trụ vững trước cú phản công nghẹt thở và đầy kiêu hãnh của Mỹ ở loạt trận đơn, giành chiến thắng sít sao 15-13 để giữ cúp bằng bản lĩnh và phong thái.