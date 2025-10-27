Châu Âu triệt phá mạng lưới tội phạm mạng với gần 50 triệu tài khoản giả mạo

Chiến dịch triệt phá diễn ra từ ngày 10/10 tại Latvia, trong khuôn khổ cuộc điều tra chung giữa cảnh sát nước này với Áo, Estonia và Phần Lan. 5 công dân Latvia và hai nghi phạm khác đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong các cuộc đột kích, nhà chức trách đã thu giữ khoảng 1.200 hộp SIM, trong đó có 40.000 thẻ SIM đang hoạt động.

Ảnh: Europol

Năm máy chủ Internet bị đánh sập, cùng với hai trang web cung cấp dịch vụ bất hợp pháp gogetsms.com và apisim.com. Mạng lưới này vận hành theo mô hình dịch vụ cho thuê, cung cấp số điện thoại tạm thời từ hơn 80 quốc gia cho tội phạm mạng nhằm che giấu danh tính khi thực hiện lừa đảo. Nhờ đó, những kẻ lừa đảo có thể vượt qua hệ thống xác thực hai yếu tố để tạo ra số lượng lớn tài khoản giả mạo. Sau khi được tạo lập, các tài khoản này được sử dụng cho nhiều hành vi lừa đảo như gian lận đầu tư, vận hành cửa hàng trực tuyến giả mạo, cùng nhiều hành vi vi phạm luật an ninh mạng khác. Hạ tầng kỹ thuật của mạng lưới này cũng được sử dụng cho các hành vi tội phạm nghiêm trọng như tống tiền, buôn người và phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Báo cáo cho biết các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu thức lừa đảo khác nhau, bao gồm giả danh cảnh sát, lập các trang web đầu tư giả hoặc dùng thông tin liên quan đến trẻ em để gây áp lực và lừa đảo.

Tại Áo, thiệt hại tài chính ước tính khoảng 4,5 triệu euro, trong khi con số này ở Latvia là khoảng 420.000 euro. Cảnh sát đã tịch thu 431.000 euro từ tài khoản ngân hàng của nhóm tội phạm, cùng khoảng 444.000 euro tiền điện tử.

Các điều tra viên phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) và Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Liên minh châu Âu (Eurojust) đã xác định hơn 1.700 vụ lừa đảo cá nhân ở Áo và 1.500 vụ tại Latvia có liên quan đến mạng lưới tội phạm này.