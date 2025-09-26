Châu Âu cảnh báo sẵn sàng bắn hạ máy bay vi phạm không phận NATO

Đại diện của các quốc gia như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Anh, Đức và Pháp đã bày tỏ quan ngại về việc ba máy bay chiến đấu của Nga vi phạm không phận Estonia, cũng như vụ vi phạm 21 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan. Báo cáo cũng cho biết, các nhà ngoại giao châu Âu cảnh báo Nga rằng họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp mạnh tay để đáp trả các hành vi vi phạm tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, tuyên bố khả năng bắn hạ máy bay Nga xâm nhập không phận NATO không thể bị loại trừ, sau một loạt cáo buộc vi phạm trong tháng này. Bà khẳng định lập trường cứng rắn của khối trong việc bảo vệ không phận NATO.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến tương tự, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo đáp trả mạnh tay nếu phát hiện bất kỳ tên lửa hoặc máy bay nào xâm nhập không phận nước này. Ngày 25/9, chính quyền Ba Lan cho biết đang chuẩn bị sửa đổi Luật điều chỉnh việc triển khai quân sự ở nước ngoài, cho phép lực lượng vũ trang nước này tấn công các mục tiêu của Nga, bao gồm cả máy bay không người lái, trên lãnh thổ Ukraine mà không cần sự chấp thuận trước của NATO hoặc Liên minh châu Âu. Bước đi này được coi là sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Về phần mình, phía Nga đã bác bỏ các cáo buộc từ EU. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky gọi đây là “sự cuồng loạn bài Nga” nhằm gây sức ép buộc Washington theo đuổi chính sách đối đầu. Ông cho biết chính quyền Ba Lan chưa đưa ra bằng chứng khẳng định UAV rơi ở Ba Lan là của Nga.

Trước đó, Tổng thống Séc Petr Pavel đã tuyên bố NATO phải phản ứng quyết liệt trước các hành vi vi phạm không phận của Nga. Tuyên bố được đưa ra sau một loạt cáo buộc máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận hai nước NATO là Ba Lan và Romania, và mới nhất là thông tin Estonia tố cáo ba chiến đấu cơ Mig-31 của Nga xâm phạm không phận.