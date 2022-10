Châu Á chào đón Liên hoan Phim quốc tế Busan năm 2022

Nam tài tử sẽ có buổi giao lưu với khán giả, trong đó chia sẻ về những dấu ấn trong sự nghiệp diễn viên. Liên hoan phim sẽ chiếu 6 bộ phim do nam diễn viên lựa chọn, trong đó có những tác phẩm kinh điển như "In the Mood for Love" (2000) và "2046" (2004) của đạo diễn hàng đầu Hong Kong Vương Gia Vệ hay "Infernal Affairs" (2002) do nam diễn viên thủ vai chính.

Bên cạnh đó, BIFF 2022 cũng sẽ công chiếu đoạn phim dài 15 phút của "Avatar: The Way of Water", phần tiếp theo của "bom tấn" "Avatar" (2009) do James Cameron đạo diễn, trước khi bộ phim ra mắt toàn cầu vào tháng 12 tới.