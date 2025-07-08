ChatGPT thay đổi, không còn 'tám chuyện' với người dùng

Theo OpenAI, họ không cố gắng tối đa hóa thời gian người dùng tương tác với ChatGPT, mà thay vào đó muốn biến nó thành một công cụ hữu ích, giúp người dùng giải quyết vấn đề và sau đó tiếp tục công việc của mình.

Trong khi nhiều nền tảng theo đuổi sự chú ý của người dùng, thường bằng cách tích hợp các tính năng gây nghiện, OpenAI cho biết họ tập trung vào việc xây dựng một trợ lý thực sự hữu ích, tôn trọng thời gian của bạn.

Điều này có nghĩa là ChatGPT sẽ không cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện một cách vô cớ. Thay vào đó, nó đang được định hình thành một công cụ giúp bạn giải quyết vấn đề, học hỏi điều gì đó mới hoặc hoàn thành một nhiệm vụ, và sau đó giúp bạn quay lại với công việc thường ngày.

Cách tiếp cận này phản ánh những cập nhật gần đây như Chế độ học tập (Study Mode) và Trợ lý ChatGPT (ChatGPT Agent). Cả hai đều được thiết kế để hoàn thành công việc hơn là để giải trí.