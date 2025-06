Chatbot AI bị 'đóng băng' để ngăn chặn gian lận trong tuyển sinh đại học

Tháng trước, Bộ Giáo dục công bố một bộ quy định, nhấn mạnh dù trường học nên bắt đầu nuôi dưỡng nhân tài AI ngay từ sớm, học sinh không nên sử dụng nội dung do AI tạo ra làm câu trả lời trong bài tập về nhà và bài kiểm tra.

Một quan chức giáo dục cho biết AI sẽ được đưa vào các môn học như công nghệ thông tin, khoa học hay các lễ hội, triển lãm, dự án một cách tự nhiên, mạch lạc. Thông qua nhiều hoạt động thực tế, học sinh được thể hiện những thành tựu sáng tạo và trao đổi kinh nghiệm học tập, giúp ích cho quá trình học tập và trưởng thành.

Các hướng dẫn cũng hướng đến việc ngăn học sinh trở nên quá phụ thuộc vào AI tạo sinh, đảm bảo công nghệ được sử dụng hiệu quả, hợp lý trong việc hỗ trợ giảng dạy, thúc đẩy việc học tập cá nhân hóa của học sinh và quản lý giáo dục thông minh. Dưới sự hợp tác đa bên của "chính phủ - trường học - doanh nghiệp - gia đình - cộng đồng", nó không chỉ giải phóng tiềm năng đổi mới của giáo dục dựa trên công nghệ mà còn xây dựng nền tảng giá trị vững chắc cho giáo dục.

Để đề phòng khả năng tư duy độc lập bị suy yếu do phụ thuộc quá nhiều vào AI tạo sinh, hướng dẫn cũng thiết lập cơ chế phòng ngừa có hệ thống. Một mặt, học sinh bị nghiêm cấm trực tiếp sao chép nội dung do AI tạo ra làm bài tập hoặc bài kiểm tra, đồng thời hạn chế lạm dụng AI trong các nhiệm vụ sáng tạo. Mặt khác, trách nhiệm hướng dẫn của giáo viên cần được tăng cường và yêu cầu giáo viên tích cực thực hiện đào tạo tư duy phản biện trong thực tiễn giảng dạy, hướng dẫn học sinh phân tích các khiếm khuyết logic của các văn bản do AI tạo ra.

