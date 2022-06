Charlie Puth và Jungkook (BTS) tung teaser ấn định ngày phát hành ca khúc hợp tác chung

Mới đây, tài khoản chính thức của cả hai đã đăng teaser ấn định ngày phát hành ca khúc là vào 24/6 tới

Được biết, trước đó Jungkook từng cùng Charlie Puth biểu diễn tại Lễ trao giải Âm nhạc MBC Plus X Genie năm 2018, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cả hai cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Hiện người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc hợp tác đầu tay của hai ngôi sao nổi tiếng.

Charlie Puth sinh năm 1991, là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Anh được biết đến qua những bản hit đình đám như We Don’t Talk Anymore, Attention, See You Again… Jungkook sinh năm 1997, anh được biết đến nhiều nhất với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS.