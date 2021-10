Charles - Chủ nhân hit của Binz và Phương Ly trở lại mạnh mẽ với EP chuẩn bị trong 3 năm

Cả 6 ca khúc trong EP đều được Charles thực hiện MV riêng. Không drama, không quá nhiều yếu tố cầu kỳ nhưng mỗi MV đều mang đậm dấu ấn nghệ thuật cũng như cá tính của nam ca sĩ. Charles đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người bạn tài năng như The Tripod Guy; 2 dancer nổi tiếng là Bum Đặng và Shin; 3/5 bản phối đến từ Jsdrmns - người thực hiện album Chill with me của Tiên Tiên; artwork đến từ tranh vẽ trừu tượng của Lê Tuấn Ry; visual artist từ nước ngoài - những người từng đạt giải thưởng LHP animation quốc tế như Koyo Do, MorningWuArt.

“Âm nhạc là từ trái tim đến trái tim. Charles tin vào âm nhạc và nghệ thuật mà bản thân Charles đã cùng tạo dựng nên cùng với bạn bè của mình. Charles đã luôn hết mình với những đứa con, những sản phẩm mà mình làm ra, với tư cách là một nghệ sĩ độc lập tự đứng trên đôi chân của mình. Charles tin rằng sự chân thành, kiên trì và niềm tin sắt đá của mình sẽ chạm đến nhiều người nghe”, Charles nhắn nhủ đến khán giả và mong muốn EP mới sẽ được đón nhận nhiệt tình.

Charles là một nhân tố trẻ, có profile khá thú vị trên thị trường Vpop bởi anh sở hữu nhiều tài năng khác ngoài ca hát. Ít ai biết, anh chàng từng là đạo diễn MV Nàng thơ đình đám của Hoàng Dũng và Giữa đại lộ Đông Tây của Uyên Linh. Ngoài ra, Charles cũng sáng tác, sản xuất nhiều ca khúc cho các ca sĩ khác như Binz, Min, Phương Ly, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, Fanny Trần... Trong đó nổi bật nhất là So close - hit đạt #1 top trending Youtube của Binz và Min, Love note (Binz & Min), Hy vọng (Gonzo & Kim Chi Sun). Trước đó, tại chương trình The Voice 2018, Charles từng gây ấn tượng ở vòng giấu mặt với câu chuyện 3 lần “rớt ở vòng gửi xe” và được cả 3 HLV Lam Trường, Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng giành giật. Sau đó, Charles chọn về đội của Lam Trường. Sau cuộc thi, Charles vẫn bền bỉ duy trì hoạt động âm nhạc, phát hành nhiều single, EP và album. Cộng hưởng với những bản cover viral, cái tên Charles cũng được nhiều bạn trẻ biết đến.

Mi Ty